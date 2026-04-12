Live TMW Bologna, Italiano: "Settimo posto? Se ritroviamo certezze può accadere di tutto"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Lecce nella trentaduesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Freuler e Orsolini), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.51 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Domenica perfetta: vittoria, zero gol subiti e ritorno al gol di Orsolini. Cosa significa in vista di giovedì?

"Significa che prima di questa partita volevamo una vittoria e ci siamo riusciti. Partita quasi perfetta, a parte la palla di Stulic, che comunque purtroppo una a partita dobbiamo sempre concedere. Siamo stati bravi a non disunirci e non cadere in quelle situazioni che in casa ci stanno punendo. Sono felicissimo per Orsolini perché la fiducia in lui non è mai mancata e anche per Bernadeschi che da subentrato ha messo una palla perfetta".

Un giudizio sulla prestazione di Pessina?

"Pessina l'abbiamo voluto come terzo portiere perché personalmente l'ho conosciuto lo scorso anno in Primavera e l'ho voluto allenare. È un ragazzo sveglio, di personalità, ha ottimi piedi ed è un campione d'Europa a livello giovanile. Lui sta maturando più in fretta rispetto ai suoi coetanei. Avevo parlato con Ravaglia perché non può giocarle tutte e si è riposato in vista di giovedì. Intanto abbiamo visto all'opera Pessina e se continuerà così potrà ritagliarsi uno spazio importante".

Ha dei rimpianti in questa stagione?

"Ci sono dei rimpianti, ma penso anche che abbiamo regalato molte emozioni. Le annate da buttare sono quelle anonime. Ci siamo inceppati, ma nelle ultime 13 partite ne abbiamo vinte 10. In questo rush finale stiamo venendo fuori. Quest'anno ci è mancata la continuità, complici anche alcuni infortuni. Sono annate che girano così. Orsolini oggi ha fatto una grandissima partita e fa gol al 92esimo: ma quante occasioni ha avuto prima? Pali, parate, errori, è successo di tutto prima che ritrovasse il gol. Sono annate e momenti che girano in questo modo".

Ha tenuto in campo Orsolini per 90' anche in vista delle scelte che farà a Birmingham?

"Si vede subito quando Orsolini è in palla. Oggi non era da togliere perché stava bene e sono stato ripagato".

Crede ancora di poter riprendere l'Atalanta al settimo posto?

"Il settimo posto ad oggi vale poco, però terminare più in alto in classifica in una stagione così difficile è importante. Quindi non si molla e continueremo a giocare per vincere nonostante il calendario tosto. Oggi eravamo stanchi, delusi, abbiamo cambiato sei interpreti ma la squadra ha giocato come doveva e sono contento. Se ritroviamo queste certezze può accadere di tutto".

21.00 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.