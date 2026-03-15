Live TMW Bologna, Italiano: "Temevo il Sassuolo. Primo tempo sulla scia della gara con la Roma"

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17.00 - Conferenza stampa post-gara di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo il match con il Sassuolo valido per la 29esima giornata di Serie A. Tra poco la diretta con le sue dichiarazioni.

17.36 - Inizia la conferenza.

Vittoria di maturità, con un bellissimo primo tempo...

"Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì. Bello il primo tempo, abbiamo creato i presupposti per fare qualche altro gol, sono contento per Dallinga. Nel secondo poi loro hanno cambiato sistema e quando è entrato Nzola hanno cercato profondità ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti, che sta bene, non era facile. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari, Moro invece ha preso solo una botta, e questa è la giornata di oggi, ma ci prepareremo ".

Sei arrabbiato per le troppe occasioni sbagliate nel primo tempo? E poi come hai visto Sohm?

"Oggi abbiamo aumentato le palle gol perché in avanti abbiamo giocato l'uno per l'altro, abbiamo visto meno individualismi, come è giusto che sia, e abbiamo creato diverse occasioni. Peccato non aver fatto qualche altro gol nel primo tempo e se la tieni viva poi l'avversario ti tiene lì. Temevo il Sassuolo perché stava bene, giocava in casa, ha la mente libera. Noi abbiamo fatto diversi cambi di formazione, Sohm da quando è arrivato ci ha permesso di alzare il livello di allenamenti e sono contento della sua prova".

Ti sei lamentato spesso con Castro. Heggem come sta? Anche Orso ha fatto meglio...

"Quando si subentra e non si ha la possibilità di far gol bisogna pensare per la squadra, proteggere la squadra, poteva darci una mano migliore secondo me. Heggem è rientrato da due allenamenti, vedremo come starà. Oggi avevo pensato di schierare Helland dall'inizio perché spinge forte in allenamento e da qui alla fine non puoi non considerarlo per come si allena. Orso ha fatto bene, abbiamo lavorato tutti da squadra".

Non cambiavi i due esterni d'attacco da un sacco di tempo. Oggi hai cambiato 8 elementi...

"Giovedì-domenica è la situazione più difficile, quando giochi anche alle tre poi sei più costretto a fare cambi. Se Bernardeschi e Rowe avessero giocato oggi avrebbero rischiato di fare come De Silvestri e Skorupski. Gli esterni mi sono piaciuti, hanno risposto bene, era giusto tenerli bene. Sohm, anche Lucumi forse, aveva bisogno di essere cambiato ma lo slot iniziale non ci ha permesso di fare il quinto cambio dopo".

Rammaricato per non averla chiusa nel primo tempo perché il Sassuolo non c'era...

"Tenendo la partita aperta con Pinamonti, Laurienté, Berardi, Volpato, Nzola, basta un piccolo errore e la metti in discussione. Era quello che temevo, per questo ho parlato con Castro perché quei palloni vanno lavorati in maniera diversa, si è smarcato Volpato e se calcia in porta col piede che ha può farti male. Sono contento perché ho visto ritmo, attenzione massima, andiamo con entusiasmo e fiducia alla partita di giovedì, cercheremo di fare il meglio perché giocheremo contro una squadra forte, nel loro stadio e ci giochiamo tanto in Europa".

Dallinga ha fatto un gol da attaccante vero...

"Si dice come gioca punta gioca squadra, io dico come giocano i tre davanti gioca squadra e oggi quei tre davanti hanno determinato quella qualità che ti ha fatto poi vincere la partita. Bravo Dallinga, mi è piaciuto anche come è entrato con la Roma, e quando i ragazzi rispondono così è giusto dargli fiducia".