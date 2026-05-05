Bologna, la lista mercato di Sartori e Di Vaio: da Koleosho a Falcone, Otavio e Comotto

Durante la penultima giornata casalinga il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, e il direttore sportivo Marco Di Vaio non erano presenti allo stadio Dall’Ara per la sfida contro il Cagliari. I due dirigenti, secondo il Corriere dello Sport, si trovavano in missione in Europa per monitorare diversi profili in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Per la difesa, il club mantiene l'interesse per Otavio, difensore centrale brasiliano attualmente al Paris Fc. Il calciatore era già stato individuato la scorsa estate come possibile sostituto di Lucumi. Per il ruolo di portiere, Sartori avrebbe visionato recentemente Wladimiro Falcone, trentunenne del Lecce, durante la sfida contro il Pisa.

A centrocampo l’obiettivo segnalato è Christian Comotto, diciottenne di proprietà del Milan in prestito allo Spezia. Per il reparto offensivo viene seguito Luca Koleosho, esterno classe 2004 dell’Italia Under 21, attualmente al Paris Fc in prestito dal Burnley. La strategia della società prevederebbe di raccogliere dati e informazioni per tempo, sebbene le operazioni in entrata dipenderanno dal quadro definitivo delle cessioni e dalle scadenze contrattuali dei giocatori già presenti nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. L'obiettivo della dirigenza comunque è quello di farsi trovare pronta a ogni scenario per la costruzione della rosa della prossima stagione.