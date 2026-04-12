Bologna-Lecce 2-0, le pagelle: Orso esce dal letargo, quanti errori dei pugliesi
Risultato finale: Bologna-Lecce 2-0
BOLOGNA
Pessina 6 - La sorpresa del match è la sua titolarità tra i pali. Risponde subito presente a Stulic, poi è sicuro tra i pali.
Joao Mario 6,5 - Poche sgroppate, ma di qualità, per il terzino abile soprattutto a spianare la strada ad Orsolini sulla stessa fascia. Dal 65' Zortea 6 - Apporto sufficiente al match del terzino, con più attenzione alle retrovie.
Casale 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, dopo un primo errore sull'occasione di Stulic. Attento nella sua area di rigore.
Lucumì 7 - Sta tornando ai livelli mostrati nello scorso anno il centrale: nessuno supera la sua zona in questa gara.
Miranda 6,5 - La qualità non si discute: il suo mancino rende sempre più complicata la giornata della difesa del Lecce.
Freuler 7 - Sblocca il match sfruttando il rimpallo sulla traversa del pallonetto di Orsolini: bravo a seguirlo nella corsa. Per il resto, prestazione maiuscola da leader.
Moro 6 - Buona la prova del mediano, bravo a fare filtro in mezzo al campo. I suoi suggerimenti risultano preziosi anche in fase offensiva. Dall'86' Bernardeschi 6,5 - Bastano pochi minuti e due tocchi per fare la differenza: il secondo regala l'assist a Orsolini.
Orsolini 7,5 - Riprende la maglia da titolare e sfiora il gol con un pallonetto: la traversa consente a Freuler di sbloccarla. Propositivo, cerca la rete a più riprese e la trova nel finale con un mancino che chiude il match.
Sohm 6 - Il suo ruolo diventa cruciale per portare a casa i tre punti. L'ex Parma viaggia in tutto il campo con qualità. Esce stremato. Dal 74' Pobega 6 - Rischia perdendo un pallone sanguinoso, pochi secondi dopo il suo ingresso, poi prende le misure del match.
Cambiaghi 6 - Non regala punti di riferimento alla difesa avversaria e rischia di entrare nel referto della sfida con un paio di assist non sfruttati al meglio. Dal 74' Rowe 6 - Entra con il freno a mano tirato, anche in vista della sfida di giovedì ma fa comunque la differenza.
Castro 6 - Non la prestazione più brillante della stagione per l'argentino, attento però a fare densità in area di rigore. Trova il gol, annullato per un fallo precedente di Orsolini. Dall'86' Odgaard sv
Vincenzo Italiano 7 - Sceglie una formazione atipica anche in vista della gara di ritorno di Europa League. Scelte che premiano con il ritorno al gol di Orsolini e una prestazione importante.
LECCE
Falcone 6 - Non può nulla sul gol di Freuler, mentre risponde presente sui tentativi di Orsolini e si arrende nel recupero proprio all'azzurro.
Danilo Veiga 5,5 - Fatica, e non poco, nel contenere la coppia Miranda-Cambiaghi: proprio l'azzurro lo svernicia in più di un'occasione.
Siebert 5,5 - Dopo un buon inizio, il gol subito lo influenza negativamente. Meglio nella ripresa, ma non basta.
Tiago Gabriel 5,5 - Approccio buono al match ma è complice dell'errore che porta al gol Freuler.
Ndaba 4,5 - Scelto al posto di Gallo, il terzino commette un grave errore di lettura in occasione dell'azione che porta al vantaggio i padroni di casa. Resta negli spogliatoi. Dal 46' Gallo 6 - Regala più sicurezza al reparto difensivo e limita, al meglio, Orsolini.
Ngom 5 - Il centrocampista non riesce mai ad incidere nel match e rimedia un giallo per un intervento in ritardo su Orsolini. Esce dopo un primo tempo al di sotto delle aspettative. Dal 46' Gandelman 5,5 - Non cambia particolarmente il vento a favore dei suoi.
Ramadani 5 - Gestisce come può i palloni in mediana, ma affonda con l'errore nel recupero che regala palla a Bernardeschi.
Pierotti 5,5 - Prestazione incolore dell'esterno, con poche giocate degne di nota e spunti da ricordare. Dall'84' Sala sv
Coulibaly 5,5 - Non particolarmente brillante la prestazione in entrambe le fasi del centrocampista, con tanti errori di misura.
Stulic 5 - Spreca una potenziale palla gol nella fase iniziale del match con una conclusione debole. Un'altra prestazione opaca per il centravanti. Dal 64' Cheddira 6 - I pochissimi spunti in area portano la sua firma.
Banda 5,5 - Si vede poco e nulla negli ultimi metri e non regala mai spunti degni di nota. Poco ispirato nel pomeriggio al Dall'Ara. Dal 64' N'Dri 5,5 - Potrebbe regalare imprevedibilità ma non riesce a fare la differenza.
Eusebio Di Francesco 5 - La squadra non sembra mai essere in partita. Le condizioni non ideali di Gallo e Gandelman lo costringono a scelte che, per sua sfortuna, influiscono negativamente sul match. Squadra poco attenta e ora in piena zona rossa.