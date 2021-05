Bologna, Mihajlovic amareggiato: "Si può dire tutto, ma questa gara mi fa girare le scatole"

Raggiunto da Dazn dopo il 4-1 subito dal suo Bologna contro la Juventus, Sinisa Mihajlovic commenta amareggiato: “Abbiamo fatto una partita da fine stagione. Si può parlare di tutto, si può motivare, poi quando vanno in campo... Si può anche perdere, ma abbiamo fatto una figura di… Non mi va giù, anche se abbiamo fatto un buon campionato, meglio di squadre più attrezzate, non siamo mai andati nella mischia da non retrocedere. Però questa partita mi fa girare le scatole, non vedo l’ora di finire e andarmene a casa”.

Qui tutte le parole di Mihajlovic.