Bologna, Mihajlovic e il centrocampo: "Schouten fondamentale, una lavatrice che pulisce i palloni"

Vigilia di campionato per il Bologna, con il tecnico Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa in vista del Benevento ha avuto modo anche di fare il punto sul centrocampo tra recuperi e stato di forma: "Poli si rivedrà dall'inizio? Lui è pronto, poi sono scelte tecniche. A centrocampo abbiamo diverse scelte, Schouten è fondamentale, lui è una lavatrice, gli dai i palloni sporchi e te li da puliti. Poi c'è Svanberg che sta crescendo, Poli, Dominguez... Al momento non possiamo fare a meno di Schouten, ma è anche diffidato. Quando prenderà il giallo e dovrà scontare la squalifica giocherà Poli, anche se ha caratteristiche leggermente diverse. Ad ogni modo posso mettere in campo 11 giocatori".

