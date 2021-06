Bologna, Mihajlovic: "I migliori resteranno. La mia permanenza è garanzia di ambizione"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche delle ambizioni del club: "Ho parlato con Saputo e con i dirigenti, remiamo tutti dalla stessa parte. C'è la volontà di confermare tutti i migliori giocatori e di coprire le caselle rimaste scoperte negli anni. Non girano soldi e vendere ora ha poco senso. Se poi dovesse arrivare una super offerta per un nostro giocatore, valuteremo. L'anno passato abbiamo messo le nostre ambizioni parzialmente da parte a causa del Covid, però la stagione è stata importante. L'obiettivo per la prossima stagione sarà scalare la classifica e finire nelle parte sinistra. Ai tifosi dico che non sono qui per scaldare la panchina, la mia permanenza è una garanzia anche per loro, vuol dire che la società ha delle ambizioni".