Bologna, Mihajlovic perde Hickey: per il terzino scozzese stagione già conclusa

Brutte notizie per Aaron Hickey, reduce da un infortunio alla spalla rimediato la scorsa settimana: lo staff medico del Bologna ha infatti deciso che il difensore scozzese verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico per sistemare la sublussazione. Per lui dunque stagione che si chiude in anticipo, rivela Sky.