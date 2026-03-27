Bologna, muro su Castro: l'idea è trattenerlo almeno per un'altra stagione

Nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport torna sul nome di Santiago Castro in ottica calciomercato, col Milan che sembra essere la squadra italiana maggiormente interessata all'argentino classe 2004. Il suo nome però, si legge, è presente anche nei dossier di alcune big di Premier League e di Liga.

Tanti interessamenti per lui insomma, col Bologna che però in linea di principio ha intenzione di rispedire al mittente ogni proposta potenzialmente in arrivo in estate per trattenere Castro almeno un altro anno al Dall'Ara, dando così seguito al recente rinnovo a lungo termine del suo contratto. In stagione, considerando tutte le competizioni a cui il Bologna ha preso parte, Castro ha messo insieme 41 presenze con 11 gol e 4 assist.

Molto dipenderà ovviamente dal tipo di offerte, con tutte le squadre italiane che difficilmente possono dire di no a proposte fuori mercato. Ma ad oggi l'intenzione è questa, anche perché verosimilmente al termine della stagione prenderanno altre strade diversi big della rosa. Quasi certamente John Lucumì, così come Remo Freuler il cui rinnovo di contratto sembra essersi arenato. Da valutare poi la posizione di Riccardo Orsolini, così come quella dell'altro attaccante della rosa, quel Thaijs Dallinga che ha mercato sia in Ligue 1 che in Eredivisie.