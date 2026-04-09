TMW Castro dopo Calafiori, Zirkzee e Ndoye? Oggi la vetrina ideale: la richiesta è da Premier

E' con i club di Premier League che il Bologna nelle ultime due stagioni ha fatto gli affari più importanti. Nell'estate 2024 Riccardo Calafiori, difensore che un anno prima era stato acquistato dal Basilea per quattro milioni più bonus, è stato ceduto all'Arsenal per oltre 40 milioni di euro. Pochi giorni prima per una cifra simile volò in Inghilterra anche Joshua Zirkzee, l'ennesimo attaccante che ha fatto flop con la maglia del Manchester United negli ultimi tre lustri. In quella occasione i red devils sborsarono 42.5 milioni di euro col Bologna che - visto il precedente accordo col Bayern Monaco - ne incassò 26. E poi ancora Dan Ndoye, esterno d'attacco svizzero che la scorsa estate dopo una lunga asta è finito al Nottingham Forest per 45 milioni di euro.

Sam Beukema passato in estate al Napoli per più di 30 milioni rappresenta insomma l'eccezione e non la regola. Quasi naturalmente, i migliori gioielli del Bologna degli ultimi anni finiscono nel campionato più competitivo al mondo. In quello più ricco. In quella Premier League che la prossima estate potrebbe accogliere anche Santiago Castro, attaccante scuola Velez classe 2004 che è già in odor di nazionale.

Già, perché il centravanti argentino che meno di due mesi fa ha rinnovato il suo contratto col club rossoblù fino al 30 giugno 2030 potrebbe rappresentare la prossima grande plusvalenza del Bologna. Acquistato per quindici milioni di euro nel gennaio 2024, oggi ha una valutazione che si attesta sui 40 milioni di euro. Quest'anno è a quota undici reti, avrebbe potuto segnare di più viste le sue potenzialità ma resta uno dei giovani attaccanti più seguiti del nostro campionato.

Stasera Castro partirà dal primo minuto nella sfida di Europa League contro l'Aston Villa valida per l'andata dei quarti di finale. Una partita che verrà seguita da tutti gli scout della Premier, che potrà condizionare il futuro di un calciatore che a 22 anni ancora da compiere ha oggi il profilo ideale per il passaggio in Inghilterra. In un campionato che oggi è l'unico a poter sostenere certe spese anche coi club appartenenti alla middle class.