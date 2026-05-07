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Bologna nei guai senza Europa: uno tra Castro, Orsolini e Rowe da sacrificare sul mercato

Bologna nei guai senza Europa: uno tra Castro, Orsolini e Rowe da sacrificare sul mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:42Serie A
Yvonne Alessandro

Quest'estate il Bologna avrà ricavi notevolmente inferiori rispetto alle stagioni passate tra le coppe europee. Con 72 milioni di soli premi tra Champions ed Europa League, oltre ai 7,1 milioni per il trionfo in Coppa Italia e 6,7 la partecipazione alla finale di Supercoppa italiana in Arabia. Tuttavia, al 9° posto in classifica oggi e fuori dalla zona Europa, il club rossoblù dovrà fare di necessità virtù per riuscire a soddisfare le pretese di Vincenzo Italiano per una squadra nuova e maggiormente di livello.

A Giovanni Sartori e Marco Di Vaio l'arduo compito di individuare profili sul mercato che non sforino il budget limitato di quest'estate senza introiti derivanti da altre competizioni. Ma una cosa è certa, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport: gli affari in entrata dipenderanno strettamente dalle uscite. E quasi certamente non dovrebbero bastare le cessioni eventuali di Skorupski, Lucumi e Benja Dominguez, mentre Freuler e Lykogiannis saluteranno a costo zero. Di sicuro arriveranno 15 milioni dalla Fiorentina per Fabbian e questo aiuterà.

Così, stando al quotidiano romano, uno tra Orsolini, Castro e Rowe rischierà seriamente di essere sacrificato: nessuno è intoccabile o incedibile di fronte a offerte consone e molto allettanti in termini monetari. L'idea sarebbe di monetizzare con la cessione migliore possibile. Intanto l'attaccante argentino ha appena rinnovato, l'esterno inglese è arrivato la scorsa estate dal Marsiglia dopo l'addio di Ndoye, "Orso" invece cadrà in scadenza nel giugno 2027. In questo senso i meeting con il suo agente, Michelangelo Minieri, non avrebbero portato a risultati considerevoli e insieme al club emiliano hanno stabilito di fare il punto solamente al termine del campionato.

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