Bologna, Orsolini: "Con Thiago Motta rapporto bellissimo, dovevamo solo capirlo"

Il Bologna batte il Torino per 2-1 e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Grande protagonista è Riccardo Orsolini, autore del gol del pareggio che, ai microfoni di Sky Sport, spiega i motivi di questo momento d'oro vissuto dalla squadra rossoblu: "E' un momento in cui giochiamo bene, facciamo quello che ci chiede il mister e c'è entusiasmo. La piazza l'ha capito e a noi serviva solo tempo per capire le letture di gioco dell'allenatore. Stiamo entrando in quelle che sono le sue dinamiche, con lui c'è un bellissimo rapporto e siamo tutti contenti: noi vinciamo e i tifosi sono contenti", le sue parole.