Bologna, Palacio e Danilo verso l'addio: niente rinnovo per i due senatori

Rodrigo Palacio e Danilo potrebbero lasciare il Bologna giocando l'ultima partita in rossoblu nell'ultima sfida di campionato contro la Juventus. Entrambi sono in scadenza e per entrambi nessuno ha avviato trattative per il rinnovo. Mihajlovic a fine stagione ribadirà ai due che se dovessero restare non sarebbero più al centro dei piani del club e anche per questo motivo, i due hanno già deciso di interrompere dopo il prossimo weekend le rispettive carriere bolognesi. A riportarlo è Il Resto del Carlino.