Ufficiale "Nuovo Potemon catturato", il Potenza annuncia l'arrivo di Anatriello dal Bologna

Con un video che rimanda al videogioco dei 'Pokemon' (trasformato in 'Potemon') il Potenza ha annunciato l'arrivo in prestito di Gennaro Anatriello dal Bologna. Di seguito il comunicato dei rossoblù:

"Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla società Bologna FC 1909, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2004 Gennaro Anatriello.

Il nuovo attaccante rossoblù è cresciuto nel settore giovanile del Bologna dove, attraverso una lunga trafila tra under 17, under 18 e Primavera, ha collezionato 51 reti e 15 assist. Dopo essersi trasferito all’Alessandria e aver messo a segno 7 gol con la formazione Primavera, debutta in prima squadra e sigla altre 2 reti. A luglio 2024 il passaggio al Messina in Serie C dove colleziona 20 presenze e 7 gol. L’ottima prima parte di campionato gli vale l’interesse del Trapani dove termina la stagione con altre 14 presenze e 4 marcature all’attivo. Il calciatore arriva a Potenza tramite la formula del prestito a titolo temporaneo dalla società Bologna FC 1909".

All’arrivo in sede per la firma, il nuovo attaccante rossoblù ha dichiarato: “Sono onorato di indossare questa maglia. La fiducia accordatami dal Presidente, dal DS De Vito e dal mister è stata determinante nella scelta di proseguire il mio percorso in Serie C, in una piazza passionale come Potenza. Da avversario ho avuto modo di constatare il grande amore della tifoseria potentina verso questi colori. Giocare in una piazza legata in maniera viscerale alla propria squadra di calcio è qualcosa che mi stimola a dare il massimo. L’obiettivo –ha concluso Gennaro– è quello di ripagare la società della fiducia ed essere subito decisivo per gioire insieme a tutta la città”.