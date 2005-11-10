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Il Bologna punta su Piangerelli per il Settore Giovanile: è il nuovo Responsabile Tecnico
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Novità in casa rossoblu: il club punta sull'ex Fiorentina e Lecce, che già coordinava l'Attività di Base dei felsinei dal 2023.
Arrivano novità per quanto riguarda il futuro del settore giovanile del Bologna. Il club rossoblu ha infatti deciso il nome cui affidare la direzione tecnica per quanto riguarda la sezione maschile: è quello di Luigi Piangerelli, ex centrocampista di Lecce, Fiorentina, Cesena, Triestina e Brescia che dal 2023 coordina l'Attività di Base dei felsinei.
Il comunicato del Bologna
Ecco il comunicato del Bologna ad annunciare la notizia: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Maschile a Luigi Piangerelli, già Responsabile dell’Attività di Base dal luglio 2023. A Loris Margotto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo di carriera".
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