Bologna, Sansone: "Siamo a metà dell'opera, continuiamo così nella ripresa"

vedi letture

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha servito due assist vincenti nei primi 45' del derby emiliano contro il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Siamo a metà dell'opera, dobbiamo giocare allo stesso modo nel secondo tempo. Se vinciamo, sarà tutto bello. Sto meglio fisicamente, sono in condizione per cui è importante sacrificarsi per la squadra e tornare in difesa quando serve".