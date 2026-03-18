Bologna, tris di nomi per il dopo Lucumì: Sartori e Di Vaio sempre a caccia del sostituto

C'è spazio anche per il mercato in questo mercoledì di vigilia della decisiva sfida di Europa League contro la Roma in casa Bologna: Giovanni Sartori e Marco Di Vaio abbiano ormai perso tutte le speranze di poter blindare il contratto di Jhon Lucumí (scadenza nel giugno del 2027), e proprio per questo motivo stanno lavorando sul mercato estero alla ricerca di un difensore 'dominante' ed estremamente affidabile, possibilmente di piede sinistro, che prenda il posto del colombiano nella prossima annata.

Ma il mercato è difficile: potrebbe arrivare un destro

Il mercato dei centrali mancini non è affatto facile però, e il Corriere dello Sport precisa che di fronte a una soluzione favorevole i due uomini mercato rossoblù sarebbero disposti a portare a Casteldebole anche un difensore di piede destro, considerato che a sinistra potrebbe essere sempre impiegato Heggem.

I nomi seguiti sono sempre gli stessi: Otávio, Feytes e Leysen

Per il momento i nomi de difensori seguiti sono quelli dell’estate passata e dell’ultima sessione invernale del mercato, e cioè Otávio del Paris FC, Juan Pablo Freytes del Fluminense e Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise. In Italia piacerebbe Oumar Solet dell’Udinese, ma i Pozzo chiedono numeri irraggiungibili per il Bologna e la pista sembra difficilmente percorribile.