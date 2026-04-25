Bologna, Lucumì: "Stagione non è finita. Malen? Forte, dobbiamo fare attenzione"

Prima della sfida, in programma al Dall'Ara tra Bologna e Roma, è intervenuto John Lucumì ai microfoni di DAZN: "Abbiamo cambiato un po' ma lo abbiamo fatto già in altre gare in Coppa Italia e in Europa League. Possiamo farlo bene e possiamo vincere. La stagione non è finita e il mister non voleva dire questo: mancano cinque partite e dobbiamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, vogliamo vincere sempre perché siamo il Bologna e lo dobbiamo a questi colori. Malen? Lui è un giocatore molto forte, noi dobbiamo fare bene per non permettergli di fare gol. ".