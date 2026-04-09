Pessime notizie per il Bologna: Lucumí ammonito, salterà il ritorno in casa dell'Aston Villa
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La prima brutta notizia per il Bologna arriva al 15', quando Jhon Lucumi commette un fallo su Buendia a metà campo e viene ammonito. Il difensore centrale colombiano era diffidato e sarà dunque costretto a saltare la sfida di ritorno dei quarti di Europa League in casa dell'Aston Villa. Italiano ritroverà però Vitik.
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