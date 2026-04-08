Lucumi sul futuro: "Felice al Bologna, se andrò via non sarà tanto per cambiare"

John Lucumi resta uno dei nomi più chiacchierati sul fronte mercato in uscita del Bologna. Il difensore ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e da tempo si parla invano del suo rinnovo del contratto. Il diretto interessato, d'altronde, interrogato sull'argomento non chiude all'ipotesi di addio, anche se fa capire di poter lasciare solo nel caso in cui ne valga davvero la pena.

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport il centrale colombiano ha spiegato che al momento la sua attenzione è rivolta solo a concludere la stagione al meglio: "Poi mi siederò con la mia famiglia, con mia moglie, e vedremo con il mio gruppo di lavoro cosa sarà meglio per la mia carriera", le sue parole. Lucumi ha aggiunto che la sua priorità ora è quella di dare il massimo per il Bologna: "E credo che in questo momento parlare di un rinnovo non sia la cosa importante", ha aggiunto.

Il 27enne conviene però sul fatto che cambiare tanto per cambiare non ne valga la pena, visto il legame che si è creato con il club e la piazza: "Sì. E penso sia giusto prendere una decisione basandosi su ciò che è meglio per me, per la mia famiglia, per tutti. Non credo che nessuno prenda una decisione tanto per fare o semplicemente perché vuole andarsene. Anche io non lo farò. Solo dopo aver valutato tutto deciderò", conferma. "Qui è tutto fantastico, sono davvero grato per come mi hanno accolto, mi hanno trattato, per l'affetto che hanno dimostrato a me e alla mia famiglia. Siamo felici qui", spiega.