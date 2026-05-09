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Bonny ai Mondiali, ma con la Costa d'Avorio. La FIFA rende ufficiale il cambio nazionalità

Bonny ai Mondiali, ma con la Costa d'Avorio. La FIFA rende ufficiale il cambio nazionalitàTUTTO mercato WEB
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:11Serie A
Gaetano Mocciaro

Ange-Yoan Bonny può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore ivoriano. Lo rende noto il sito ufficiale della FIFA, che comunica il cambio di associazione dell'attaccante dell'Inter in data 8 maggio.

Da tempo circolavano notizie in merito e nonostante le smentite di facciata della stessa federazione ivoriana, adesso è certo che il commissario tecnico Emerse Faé avrà a disposizione il giocatore per i Mondiali. Nei mesi scorsi, la Costa d'Avorio aveva ottenuto il cambio di nazionalità anche di Elye Wahi, sempre dalla Francia.

22 anni, Bonny ha rappresentato la nazionale francese fino all'Under 21. Les Éléphants sono stati inseriti in un girone con Germania, Ecuador e Curaçao.

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