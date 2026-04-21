Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre

Inter e Como si sfidano stasera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio c’è il biglietto per la finale in programma il 13 maggio all’Olimpico, contro la vincente di Atalanta-Lazio. Della spenta gara d’andata, giocata sul lago a inizio marzo fa e conclusasi senza reti, non si ricorda quasi nessuno, mentre è fresco nella memoria il più recente ricordo della successiva sfida di campionato vinta una decina di giorni fa dai nerazzurri. Al Meazza si riparte da zero, con la prospettiva di eventuali supplementari e calci di rigore se la parità dovesse sussistere oltre i tempi regolamentari. La direzione arbitrale è stata affidata a Davide Massa, calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L’INTER - Ipotecato con largo anticipo il ventunesimo scudetto, la squadra di Chivu si è messa nelle condizioni ideali per potersi dedicare all’altro obiettivo stagionale rimasto. Il tecnico nerazzurro è orientato a concedere un nuovo turno di riposo a Bastoni, per riaverlo al top nelle ultime gare. Recuperato invece Bisseck, in ballottaggio con Akanji. Tra i pali confermato Martinez. Bonny favorito su Pio Esposito per far coppia con Thuram.

COME ARRIVA IL COMO - Appena un punto raccolto nelle ultime tre giornate di campionato, al rientro dalla sosta per le nazionali la macchina di Fabregas sembra essersi ingolfata frenando sul più bello la marcia verso la Champions che fino a quel momento stava procedendo spedita. L’occasione per il riscatto la offre la competizione nazionale. Possibile difesa a tre con Diao largo a destra e Douvikas come frontman offensivo, supportato da Nico Paz e Baturina.