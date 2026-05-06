Inter, verso la finale di Coppa Italia: con la Lazio Chivu valuta una coppia Esposito-Bonny

L'Inter si prepara alla finale di Coppa Italia. Dopo il match di campionato contro la Lazio di sabato prossimo, mercoledì 13 la squadra di Cristian Chivu sarà ancora opposta ai biancocelesti ma questa volta all'Olimpico nell'ultimo atto del trofeo nazionale. Una sfida che vale una stagione per la squadra della capitale ma che per i nerazzurri può valere un double oltre che la stellina d'argento della decima coppa.

E il tecnico sta valutando alcune situazioni tattiche anche se la partita è ancora lontana, manca ancora una settimana. Ma le possibilità potrebbero essere varie e fra le ipotesi al vaglio, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere quella che porterebbe all'impiego di Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito in attacco, la coppia meno utilizzata in stagione.

L'ex punta del Parma non segna dal 4 febbraio scorso proprio in Coppa Italia nel successo per 2-1 contro il Torino mentre in campionato ha realizzato l'ultima rete il 23 gennaio contro il Pisa. Il classe 2005 di Castellammare di Stabia, che in stagione ha totalizzato 46 gettoni, nove reti e sei assist fra le varie competizioni, è andato a segno l'ultima volta il 22 marzo scorso nella sfida pareggiata per 1-1 al "Franchi" contro la Fiorentina.