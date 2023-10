Bonucci sapeva del vizio di Fagioli? Fonti vicine al calciatore: "Si tutelerà nelle sedi opportune"

Dopo le indiscrezioni trapelate questa mattina, con La Repubblica che ha rivelato come Leonardo Bonucci e un membro dello staff tecnico della Juventus fossero a conoscenza delle giocate di Nicolò Fagioli, che in pochi mesi ha "bruciato" più di un milione di euro, arrivano le prime smentite di rito sul coinvolgimento del calciatore attualmente in forza all'Union Berlino.

Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di Sky Sport, fonti vicine al classe '87 hanno fatto sapere che "quanto riportato stamani su particolari organi di informazione è gravemente lesivo della propria immagine professionale e della propria reputazione personale e che per questo intenderà tutelarsi nelle sedi opportune".