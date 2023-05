Bonucci: "Su Rabiot era rigore, intervento scomposto. Io penso di essermi stirato"

vedi letture

Leonardo Bonucci parla a RAI 1 dopo l'1-1 tra Juventus e Siviglia. "Sapevamo che avremmo trovato difficoltà, ci hanno puniti in contropiede ma siamo stati bravi a rimetterla in piede. Queste gare si decidono sui 180', un gol lo avremmo dovuto fare comunque e là sarà importante".

Come stai?

"Penso di essermi stirato l'adduttore. Ho chiesto il cambio per non peggiorare la situazione. Le proteste per Rabiot? Credo siano giuste. E' un intervento scomposto che mette a rischio l'incolumità del giocatore. Non ha fischiato ma ora guardiamo le prossime due gare".

Sono 500 alla Juventus per te

"Le festeggio contento di aver fatto la storia della Juventus, gruppo e squadra mi hanno regalato qeusto pareggio importante. E' una bella serata anche se avrei voluto far festa con una vittoria".