Napoli, Manna prepara la rivoluzione in attacco: Pepi resta la priorità, prima le cessioni
Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di ridisegnare il proprio attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra sta infatti lavorando sia sul fronte delle uscite sia su quello degli innesti, seguendo una strategia ben precisa prima di affondare il colpo per il nuovo centravanti. In cima alla lista dei desideri c'è Ricardo Pepi, attaccante statunitense classe 2003 del PSV Eindhoven. Per convincere il club olandese potrebbe essere necessaria un'offerta intorno ai 30 milioni di euro, cifra giustificata anche dai 19 gol realizzati nell'ultima stagione tra Eredivisie e Champions League.
Pepi resta il favorito, ma prima servono le cessioni
Secondo Radio Marte, il Napoli intende prima alleggerire il reparto offensivo con le cessioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Solo dopo aver definito entrambe le operazioni il club, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna, investirà sul nuovo numero nove. Per quanto riguarda le possibili uscite, la Lazio continua a seguire con interesse Lorenzo Lucca. Il presidente Claudio Lotito, però, preferirebbe tenere separata questa eventuale trattativa da quella relativa a Mario Gila, con l'intenzione di monetizzare l'eventuale cessione del difensore senza inserire contropartite tecniche.