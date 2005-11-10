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Fiorentina, Harder via solo in prestito: sfuma il Modena, restano due pretendenti
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Si raffredda la trattativa tra Modena e Fiorentina per Jonas Harder. I gialloblù puntavano all'acquisto a titolo definitivo, mentre i viola sono disposti a lasciarlo partire soltanto in prestito. Padova e Frosinone restano alla finestra.
Brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Jonas Harder al Modena. Il classe 2005 di proprietà della Fiorentina, dopo l'ottima stagione in prestito in Serie B dove si è messo in luce con 26 presenze condite anche da una rete, era stato richiesto fortemente dal Modena del tecnico Daniele Galloppa che lo aveva allenato della Primavera della Fiorentina.
Tuttavia, secondo quanto raccolto da TMW infatti, il Modena avrebbe voluto prendere il classe 2005 a titolo definitivo, ma la Fiorentina crede nelle potenzialità del ragazzo e valuta solo la cessione in prestito. Restano quindi in corsa il Padova che vorrebbe riaverlo per un'altra stagione, mentre in Serie A c'è il Frosinone di mister Alvini.
Fonte Alessio Alaimo
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