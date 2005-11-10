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De Vrij dice addio all'Inter: "Grazie per l'amore, è tempo di una nuova sfida"

De Vrij dice addio all'Inter: "Grazie per l'amore, è tempo di una nuova sfida" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:51Serie A
Giornata di addii in casa Inter, che ha ufficializzato le partenze di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij. Il difensore olandese ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento ai tifosi e al club, salutando dopo otto stagioni in nerazzurro.

Giornata di saluti in casa Inter, con il club nerazzurro che ha comunicato gli addii di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij. Proprio il difensore olandese, con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ha salutato così i tifosi nerazzurri:

"Cari interisti,

non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia.
Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno.
Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto.
Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa.
Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme.
Grazie per l’amore che mi avete dato.

Con affetto,
Stefan
Forza Inter"

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