Bosnia, Sunic fa notare: "L'Italia ha iniziato a difendersi dopo il gol, anche in parità numerica"

Il centrocampista della Bosnia-Erzegovina, Ivan Sunjic, in forza al Pafos, ha parlato ai media bosniaci delle sue sensazioni a pochi giorni dalla vittoria ai calci di rigore contro l'Italia nella finale dei playoff per il Mondiale. "Ho avuto un altro giorno di riposo, perché non gioco nel weekend a causa di un cartellino giallo. A quanto pare non poteva capitare in un momento migliore questa squalifica (ride, n.d.r.). Così ho un po' più di tempo per riposare".

"Onestamente, nessuno di noi si rende ancora conto della portata di questa vittoria" - ammette - ", come se non avessimo ancora capito cosa abbiamo fatto. Con il passare dei giorni e l'accumularsi delle reazioni delle persone, stiamo iniziando a capire: la gente ci chiama già, chiede informazioni sui biglietti, dice che vorrebbe andare ai Mondiali, ma personalmente, in qualche modo, non mi sembra ancora vero. Ci vuole tempo per elaborare tutto, in un certo senso".

Poi aggiunge: ""Abbiamo fatto qualcosa con la nazionale bosniaca che in pochi si aspettavano. Anche se, in realtà, sentivamo di potercela fare. Non è stato facile né in Galles né contro l'Italia, ma in quelle due partite abbiamo dimostrato il nostro carattere e ciò che rende questa squadra vincente. Naturalmente, c'è anche il nostro capitano Džeko, in un certo senso è il nostro Luka Modrić. Beh, forse significa più per questa nazionale di quanto Modrić significhi per la Croazia".

Gli italiani hanno sottovalutato la Bosnia? Sunic spiega: "Non lo so, questa è una domanda che dovete fare a loro, io non mi permetterei mai di giudicare. Perché, alla fine, tutto si decide sul campo. Ho l'impressione che, non appena hanno segnato a Zenica, abbiano iniziato a rallentare, a difendersi di più e, anche in parità numerica, posso dire con certezza che noi volevamo di più la vittoria e la qualificazione ai Mondiali, eravamo più affamati, più determinati. Ed è così che è finita".