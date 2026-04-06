Il raccattapalle che ha 'scippato' Donnarumma al Mondiale? E il foglio finisce all'asta

Cosa non si farebbe per andare al Mondiale. Il portiere della Bosnia-Erzegovina, Nikola Vasilj, ha definito "antisportivo" il collega azzurro Gianluigi Donnarumma per avergli sottratto gli appunti sui calci di rigore, dimenticandosi che il capitano dell'Italia era stato a sua volta "derubato" da un raccattapalle.

L'identità di quest'ultimo è quella di Afan Cizmic, ragazzo di 14 anni, che parlando all'emittente locale Face TV ha spiegato: "Ho visto che vicino all'asciugamano di Donnarumma c'era qualcosa e ho capito subito cosa fosse, quindi l'ho preso e l'ho nascosto. Senza quel foglio, in cui c'erano le indicazioni sui nostri giocatori, è dovuto andare un po' a intuito. Donnarumma era molto deluso, arrabbiato, quando ha cercato il foglio e non l'ha trovato".

Ma che fine ha fatto il foglio rubato a Donnarumma? Nonostante sia un vero e proprio tesoro calcistico, il giovane ha pensato di farne un uso benefico: "Quando sono tornato a casa, ho mostrato il documento a mio padre. Abbiamo deciso di metterlo all'asta e di devolvere tutto il ricavato a cause umanitarie", ha spiegato Cimiz, che vivrà un'esperienza positiva a contatto con chi ne ha più bisogno. E intanto in Bosnia c'è chi lo reclama per averlo al seguito della squadra al Mondiale.