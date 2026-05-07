Bremer non si tocca per la Juve, ma in estate può perderlo: sirene di Liverpool e Premier

Gleison Bremer si conferma il pilastro inamovibile della difesa della Juventus, nonostante qualche svarione e le critiche forti piovute dopo l’errore contro il Verona. Il centrale brasiliano, che ha chiesto scusa a compagni e staff, resta tuttavia per statistiche il miglior difensore della Serie A. Luciano Spalletti ci punta a occhi chiusi, ripartendo dalla trasferta a Lecce, per blindare il posto in Champions League e puntare a obiettivi più ambiziosi la prossima stagione.

Sogni verdeoro

Il rendimento con la maglia bianconera è il volano per le ambizioni internazionali di Bremer. Dopo il ritorno in Nazionale a marzo, il difensore brasiliano attende con ansia il 18 maggio, giorno in cui il CT Carlo Ancelotti diramerà la lista dei 26 convocati della Seleçao per il Mondiale negli Stati Uniti. Le prossime sfide contro Lecce e Fiorentina saranno decisive per convincere definitivamente il tecnico italiano. Per l'ex Torino, l’idea di raggiungere il ritiro nel New Jersey e sognare la finale del 19 luglio sarebbe il coronamento di un percorso di rinascita avvenuto dopo 14 mesi di stop e due operazioni.

E il futuro?

Bremer gode della stima totale della dirigenza juventina, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ma il suo futuro resta fortemente legato a una clausola rescissoria. Fino al 2029 il contratto è sigillato, ma tra l'1 e il 10 agosto il giocatore potrebbe anche lasciare qualora un club bussasse alla porta dei bianconeri con 58 milioni di euro. Il giocatore classe '97, dal canto suo, si trova bene a Torino e non spinge per la cessione, ma le sirene del Liverpool e di altri club inglesi restano sullo sfondo. La posizione della Juventus è che di un eventuale rinnovo se ne parlerà solo dopo l'estate, mentre oggi il centrale potrebbe partire solo in un caso.