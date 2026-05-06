Juventus, rebus Bremer: il difensore può anche partire. E c'è la clausola da 58 milioni

Movimenti in difesa per la Juventus. E' un finale di stagione incandescente per la formazione bianconera che è in lotta per un posto nella prossima Champions League con le ultime tre gare che saranno decisive per raggiungere questo traguardo. Dalle parti della Continassa invece la società sta già lavorando per il futuro cercando non solo innesti ma valutando anche chi potrebbe lasciare Torino nella prossime sessione di trattative.

Uno di questi potrebbe essere Gleison Bremer. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la società starebbe valutando anche di sacrificare il centrale brasiliano per incassare denaro ed effettuare una plusvalenza. Il valore del giocatore è indiscutibile e il suo apporto in campo è sempre stato positivo ma qualora arrivasse una pretendente potrebbero tenerla in considerazione.

In più ci sarebbe anche la clausola. Se entro il 10 agosto un club italiano o estero si presentasse alle porte della sede della Juve con i 58 milioni necessari, ecco che non ci sarebbe neanche la possibilità di negoziazione.