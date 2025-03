Bruno Conti fa 70 anni: "Sono in forma e ottimista per stasera, la Roma ce la farà"

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, Bruno Conti ha parlato del suo rapporto con la Roma e delle sue carriere come giocatore e dirigente: "Mi sento in formissima, mi sento giovane, pieno di voglia di cose da fare. Sto bene fisicamente. Sto superando una situazione delicata, sta andando tutto alla grande, quel male brutto è passato, l’ho messo alle spalle. È tutto sotto controllo, gli ultimi test sono andati benissimo", ha detto al Corriere dello Sport oggi.

Quanto è stata importante la famiglia in questo periodo?

"La famiglia è la mia vita, ho una famiglia piena di valori, gli stessi che mi hanno trasmesso i miei genitori. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato il rispetto per gli altri, l’umiltà, il sacrificio e io li ho trasferiti ai miei figli, i miei nipoti. Non andranno mai dispersi".

Non hai ancora smesso di scoprire talenti, fa parte del tuo DNA.

"Superato il momento di difficoltà ho ripreso a lavorare con più entusiasmo di prima. Ho la fortuna di avere vicino persone incredibili, che da anni mi segnalano i ragazzini più promettenti e poi io vado a valutarli. Il calcio di oggi è cambiato e dobbiamo far capire cosa significa far parte della Roma. Vedere l’entusiasmo di questi giovani è una grande soddisfazione".

Stasera la Roma gioca a Bilbao, il passaggio del turno sarebbe un bel regalo di compleanno...

"Voglio essere ottimista, la Roma ce la farà. Sappiamo che ambiente troveremo, Claudio lo sa meglio di tutti, lui la preparerà con la massima attenzione. Da tifoso romanista mi auguro che vada avanti. Anche nella gestione ha dimostrato di lavorare in vista di questo grande appuntamento, cambiando nove giocatori ad Empoli rispetto alla partita di andata contro gli spagnoli. Non posso pensare che non andiamo avanti, sarà una partita tosta, bisogna aiutarsi e dare tutto in campo".