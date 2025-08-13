Ufficiale Vis Pesaro, ecco Jallow. Il gambiano ha firmato un contratto triennale

La Vis Pesaro tramite i propri canali ufficiali ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Sulayman Jallow. Il gambiano si è trasferito dall’Arzignano. Di seguito i dettagli nel comunicato della società biancorossa:

La Vis Pesaro 1898 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow. L’attaccante gambiano, classe 1996, ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 giugno 2028.

Jallow è un centravanti dotato di fisicità, visione di gioco e versatilità nel reparto offensivo. Può spaziare nei vari ruoli sfruttando tanto la rapidità quanto l’intelligenza tattica, che gli consentono di inserirsi efficacemente negli spazi e risultare decisivo in entrambi le fasi di gioco.

Dopo le prime esperienze tra Primavera e Serie D, Sulayman inizia la sua carriera tra i professionisti con la Viterbese, passando poi per Ascoli, Gubbio e Cuneo. Nel 2020 si trasferisce al Montevarchi, dove vive un periodo altamente prolifico totalizzando 93 presenze, 32 gol e 18 assist. In seguito, veste le maglie di Latina, Turris, Audace Cerignola e, nella seconda parte della stagione sportiva 2024/2025, Arzignano Valchiampo, confermandosi una pedina importante per gestione e finalizzazione. Yallow arriva a Pesaro con entusiasmo e determinazione, pronto a mettere le sue qualità a servizio di mister Stellone e di tutta la squadra.

Benvenuto, Sulayman!