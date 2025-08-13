Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Gubbio, dopo quindici anni Matteo Bruscagin è di nuovo rossoblù

Gubbio, dopo quindici anni Matteo Bruscagin è di nuovo rossoblù
Oggi alle 10:41Serie C
di Lucio Marinucci

Tramite i propri canali ufficiali il Gubbio ha comunicato l’acquisizione del cartellino di Matteo Bruscagin. Il difensore torna nella piazza umbra dopo quindici anni. Di seguito il comunicato dei rossoblù:

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Matteo Bruscagin che ha vestito la maglia della Spal nelle ultime due stagioni.

Nato a Milano il 3 Agosto 1989 , Bruscagin è un difensore che torna in rossoblù dopo aver vestito la nostra maglia nella stagione 2009-2010.
In carriera Matteo dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan ha svestito le maglie di Monza, Pizzighettone, Grosseto, Latina, Venezia, L. R. Vicenza,
Pordenone e Spal.
A Matteo il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù.

