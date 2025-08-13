Ufficiale Il Sassuolo ha un nuovo portiere, ecco Muric dall'Ipswich. La formula del trasferimento

Adesso è ufficiale, il Sassuolo ha un nuovo portiere: è il naturalizzato kosovaro Arijanet Muric.

Di seguito il comunicato con cui il Sassuolo ha reso noto il buon esito della trattativa: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Arijanet Murić (portiere, 1998)".

E ancora, prosegue la nota del Sassuolo: "Murić nasce a Schlieren in Svizzera, nel 1998, cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Zurigo e del Grasshoppers prima di passare al Manchester City nel 2015. Con i Citizens rimane fino al 2018 firmando il suo primo contratto professionistico prima di approdare in prestito al NAC Breda facendo il suo esordio nel calcio dei grandi il 18 agosto 2018 in Eredivise. In Olanda resta pochissimo in quanto verrà richiamato subito a Manchester e appena un mese più tardi debutta in Coppa di Lega con gli inglesi rimanendo a Manchester per tutta la stagione. Nel luglio 2022 passa al Nottingham Forest prima di indossare in vari prestiti europei la maglia di Girona, Willem II e Adama Demirspor. Nel luglio 2022 viene acquistato dal Burnley con cui vince la Championship il primo anno e al termine del biennio con i Clarets disputa 51 gare tra il campionato di Seconda Divisione, Premier League e coppe nazionali. Nel 2024 viene prelevato dall’Ipswich Town con cui disputa, nell’ultima stagione, 13 presenze in Premier League. Con la maglia della nazionale sceglie di rappresentare prima il Montenegro, per via delle sue origini, debuttando con la selezione Under-21 nel settembre 2017. Poi, avendo anche origini kosovare dal 2018 decide di difendere la porta della nazionale maggiore del Kosovo con cui ha collezionato fin qui oltre 40 presenze. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Arijanet!".