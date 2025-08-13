Ufficiale Torino, ecco Yahrell Black. Depositato il contratto del giovane attaccante olandese

Confermata l'indiscrezione di un paio di giorni fa di TMW: il Torino ha completato l'acquisto di Yahrell Black (16 anni), promettente attaccante classe 2009 che arriva a titolo definitivo dagli olandesi del Feyenoord, per una cifra inferiore ai 100mila euro.

Il giocatore ha firmato per i prossimi 3 anni con i granata (scadenza del vincolo al 30 giugno del 2028) e il contratto è stato appena depositato in Lega Serie A. L'operazione è stata curata e definita dall'agente Gaetano Montalbano.