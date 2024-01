Buchanan ancora senza minuti: ecco perché con l'Inter non ha ancora giocato

Tajon Buchanan è arrivato a inizio gennaio dopo l'infortunio di Juan Cuadrado, ma l'Inter, che sembrava non poter fare a meno di un esterno destro, non lo ha ancora mai utilizzato. L'ex Club Brugge, secondo quanto riportato da Tuttosport, sta terminando l'apprendistato e sta cercando di imparare cosa vuole da lui Inzaghi in fase offensiva, ma soprattutto in fase difensiva, dove non può sbagliare. Tutto deve essere memorizzato nella sua testa prima di poter debuttare.

Normale che la voglia di gettarlo nella mischia ci sia, anche perché i test fisici hanno dato esito positivo e quindi hanno subito fatto capire che atleticamente può stare alla grande nella rosa nerazzurra. Darmian e Dumfries sono i suoi tutor in allenamento, mentre fuori ha bisogno di un insegnante di italiano, aspetto che il tecnico piacentino considera davvero molto importante per poter comunicare correttamente con il resto del gruppo .

Un altro problema, che ha solo rinviato il suo esordio, è il poco tempo a disposizione nelle sedute per poter lavorare sui meccanismi tattici e soprattutto le sfide non semplici che l'Inter ha dovuto affrontare, dalla Supercoppa Italiana fino alla soffertissima vittoria di Firenze. Le prossime settimane in questo senso saranno decisive, Buchanan è pronto .