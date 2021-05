Buffon annuncia l'addio alla Juventus. Fuori un capitano, ora che farà Giorgio Chiellini?

“A fine stagione lascerò la Juventus”. Gianluigi Buffon chiude una delle querelle sulla Juventus del futuro. Senza di lui, senatore ai saluti vent’anni dopo il trasferimento dal Parma. Una scelta che era nell’aria, nonostante nel corso di questa stagione si sia parlato a più riprese della possibilità di prolungare il contratto. E che apre a un ulteriore interrogativo? Cosa farà adesso Giorgio Chiellini? Come Buffon, anche l’attuale capitano della Juventus è in scadenza di contratto a fine stagione e non ha ancora sciolto gli indugi in merito al suo futuro. Molti i punti di contatto, a partire dall’età (Chiellini ha sei anni di meno, ma è un giocatore di movimento) per passare alla certezza, granitica, che la Juventus sarebbe stata nel futuro di entrambi. In quello di Buffon, a meno di un eventuale ritorno da dirigente una volta appesi i guantoni al chiodo, no. In quella di Chiellini? È ancora tutto da decifrare, in assenza di vere e proprie trattative con la società per prolungare un contratto.