Buffon: "Mourinho farà bene alla Roma, una piazza che ha bisogno di istrioni"

Gigi Buffon, nel corso della sua intervista a GQ, ha parlato anche della nuova Roma di José Mourinho: "Beh, sicuramente credo faccia bene a una piazza come Roma e ai media, perché anche loro hanno bisogno di personaggi istrionici come lui. E poi ha un'esperienza e dei rapporti tali che secondo me possono diventare un valore aggiunto per Roma come società e come squadra".