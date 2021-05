Buffon subito protagonista al Mapei! Il portiere della Juve neutralizza il rigore di Berardi

Gianluigi Buffon subito protagonista in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in Serie A da calciatore della Juventus. Al quarto d’ora della gara col Sassuolo, l’estremo difensore bianconero ha infatti neutralizzato il calcio di rigore di Domenico Berardi, arrivato dopo un fallo di Bonucci su Raspadori. Tiro a mezz’aria e non troppo angolato per l’attaccante degli emiliani, bravo però Buffon nell’indovinare la direzione.