C'è la fila per Marin del Pisa: piace a cinque club di Serie A e due di B. Samp avanti su tutti

C'è una folta concorrenza per arrivare a Marius Marin, centrocampista classe '98 in forza al Pisa. Il capitano della Romania U21, che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo con la selezione del suo paese, è seguito infatti da Cagliari, Hellas Verona, Sampdoria, Salernitana e Torino. Non solo la Serie A, però, visto che in Serie B ha ammiratori come Parma e Monza. In vantaggio su tutti parrebbe esserci la Samp, arrivata a mettere 3 milioni di euro sul piatto.