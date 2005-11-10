Cagliari, ceduto Wieteska al Wieczysta Krakow a titolo definitivo: il comunicato
Mateusz Wieteska dice addio al Cagliari dopo tre anni. Il difensore polacco è infatti stato ceduto dal club sardo al Wieczysta Kraków, per quello che sarà un ritorno in patria per il calciatore.
Il comunicato ufficiale del Cagliari
"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Wieteska, che si trasferisce a titolo definitivo al Wieczysta Kraków.
Il difensore polacco ha esordito con il Cagliari il 2 settembre 2023, in trasferta contro il Bologna. Alla sua prima stagione nell’Isola ha totalizzato 21 presenze e 2 assist. Nella successiva ha giocato 7 partite, prima di trasferirsi al PAOK Salonicco e successivamente al Kocaelispor.
Ora il ritorno in Patria, a Cracovia, nella massima serie del campionato polacco. Il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù nel suo percorso in Sardegna e gli augura tutto il meglio per le sue prossime sfide professionali.
Buon proseguimento di carriera, Mate".