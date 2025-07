Ufficiale Cagliari, ecco Mazzitelli dal Como. I dettagli dell'arrivo del centrocampista

Luca Mazzitelli è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto, con la squadra allenata da Cesc Fabregas che mette a segno una cessione in attesa anche degli imminenti addii di Strefezza e Azon. Questa la nota della società lariana in merito al trasferimento:

"Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo con opzione del centrocampista Luca Mazzitelli al Cagliari. Nella scorsa stagione Luca ha collezionato 11 presenze e un goal con i Lariani, prima di trasferirsi a Gennaio al Sassuolo in prestito. A Luca un grosso in bocca al lupo per la stagione!".

Lo stesso Mazzitelli, dopo aver sostenuto le visite mediche per conto della società sarda a Villa Stuart, nella serata di ieri era arrivato a Cagliari e aveva così commentato l'imminente inizio della nuova avventura: ""Sono carico e contentissimo di essere a Cagliari. Con mister Pisacane ci siamo conosciuti telefonicamente e prossimamente lo faremo di persona al campo. Non vedo l’ora di iniziare con il Cagliari. Son contento di ritrovare Zortea e Borrelli". Cresciuto nella Roma, in carriera ha indossato fra le altre le maglie di Genoa, Sassuolo, Frosinone e appunto Como. In totale vanta 89 presenze in Serie A, condite da 7 gol e 4 assist.