Live TMW Cagliari, Esposito: "Dovevamo essere più furbi sul gol del pareggio"

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato al termine della gara persa per 2-1 dai rossoblù contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del calciatore rossoblù.

Sul gol del pareggio?

"È davvero difficile fare un’analisi personale quando si perde, non sono felice quando il risultato non arriva. Sul primo gol preso dobbiamo essere più furbi, non si può prendere gol dopo 8 secondi da quando è ripreso il gioco. Abbiamo fatto una buona gara, aggressiva anche con una buona qualità a tratti. Ma per arrivare al risultato non è bastato".

Soddisfatto del secondo gol consecutivo?

"Quando nelle prime 10 partite non ho segnato ho avuto un colloquio col mister che mi ha chiesto come vivessi questa situazione e ho risposto che per me il gol non conta, non vivo per il gol. Poi se arriva tanta roba ma devo pensare ad aiutare la squadra. Preferisco che la partita finisca 0-0 che 2-1 come oggi".

Giochi più vicino alla porta...

"Sembra una domanda polemica per le prime partite… Il mister prepara le partite in base anche alla forza dell'avversario per metterlo in difficoltà. I gol con Sassuolo e oggi sono simili, devo migliorare sicuramente nell’attacco l’area. Questi due gol mi danno ragione sul lavoro che sto facendo".