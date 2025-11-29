Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cagliari, Esposito: "Dovevamo essere più furbi sul gol del pareggio"

Cagliari, Esposito: "Dovevamo essere più furbi sul gol del pareggio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 20:51Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato al termine della gara persa per 2-1 dai rossoblù contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del calciatore rossoblù.

Sul gol del pareggio?
"È davvero difficile fare un’analisi personale quando si perde, non sono felice quando il risultato non arriva. Sul primo gol preso dobbiamo essere più furbi, non si può prendere gol dopo 8 secondi da quando è ripreso il gioco. Abbiamo fatto una buona gara, aggressiva anche con una buona qualità a tratti. Ma per arrivare al risultato non è bastato".

Soddisfatto del secondo gol consecutivo?
"Quando nelle prime 10 partite non ho segnato ho avuto un colloquio col mister che mi ha chiesto come vivessi questa situazione e ho risposto che per me il gol non conta, non vivo per il gol. Poi se arriva tanta roba ma devo pensare ad aiutare la squadra. Preferisco che la partita finisca 0-0 che 2-1 come oggi".

Giochi più vicino alla porta...
"Sembra una domanda polemica per le prime partite… Il mister prepara le partite in base anche alla forza dell'avversario per metterlo in difficoltà. I gol con Sassuolo e oggi sono simili, devo migliorare sicuramente nell’attacco l’area. Questi due gol mi danno ragione sul lavoro che sto facendo".

Articoli correlati
La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli... La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli ex Serie A
Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus... Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti... Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Altre notizie Serie A
"Verona? Dovevo organizzare qualcosa di meglio". De Rossi, discorso al Genoa negli... "Verona? Dovevo organizzare qualcosa di meglio". De Rossi, discorso al Genoa negli spogliatoi
Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo... Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande... Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus... Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti... Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere... Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato... Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Lazio più pericolosa del Milan, ma a San Siro al 45' è 0-0. Maignan ancora una volta... Lazio più pericolosa del Milan, ma a San Siro al 45' è 0-0. Maignan ancora una volta decisivo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare
Immagine top news n.2 Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si riporta a -1 dalla Champions, il Cagliari è 14°
Immagine top news n.4 Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: musica maestro Yildiz. Esposito freddo, Kostic una rovina
Immagine top news n.5 Si parla di rinnovo e Yildiz mette la sesta: gol e prestazioni sono un messaggio chiaro per la Juve
Immagine top news n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.7 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aleksandar Stankovic: "Inter sogno che inseguirò. San Siro demolito? Via un pezzo di vita"
Immagine news Serie A n.2 Leao la sblocca a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una grande azione
Immagine news Serie A n.3 Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Immagine news Serie A n.4 Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi"
Immagine news Serie A n.5 Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Runjaic commenta la sua espulsione: "Chiedete all'arbitro, per me il rosso è stato esagerato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.3 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo avanti 2-0 sull'Entella: al 45' decidono Segre e Palumbo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Successo meritato, non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Immagine news Serie C n.3 Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…