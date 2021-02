Cagliari, il riscatto passa dalla riscossa di Nainggolan

vedi letture

Un anno fa il giudizio degli addetti ai lavori sul Cagliari era pressoché unanime: ottima squadra, con un centrocampo da big. E difficile non essere d'accordo: annoverare Nandez, Rog e, soprattutto, Nainggolan non era certo fatto comune tra le squadre di metà classifica. Un reparto capace di trascinare i rossoblù fino alla zona europea nella prima parte di stagione, prima della famigerata sfida contro la Lazio: lì il giocattolo pressoché perfetto si ruppe e da allora il Cagliari non è riuscito a risollevarsi del tutto. E le scorie di quel calo psicologico hanno lasciato tracce anche nel rendimento della squadra di Di Francesco. Quel centrocampo è stato rivoluzionato in estate: sono rimasti i soli Nandez e Rog, ma l'ex Napoli è ai box da prima di Natale dopo la rottura del crociato contro la Roma, mentre è tornato Nainggolan, ma con tre mesi di ritardo e una condizione atletica in ritardo, dopo lo scarsissimo spazio avuto all'Inter. Sono arrivati prima Marin e a gennaio Deiola, Duncan e Asamoah. Di Francesco aveva chiesto un play, che però non è arrivato e non a caso dopo Lazio-Cagliari il tecnico ha voluto sottolineare questo fatto ai microfoni di Sky: “Sono usciti dei centrocampisti dal mercato e sono entrati dei difensori. Ho anche dovuto per esigenze tattiche mettere un 3-4-2-1 ma volevo essere meno basso in alcune situazioni”. Insomma, da reparto gioiello a punto debole della squadra rossoblù, soprattutto dal punto di vista numerico, tanto che domenica contro la Lazio DiFra ha convocato soltanto 3 mediani. Un mercato che ha portato giocatori non pronti atleticamente, alcuni dei quali lanciati subito nella mischia per necessità, con la controindicazione di avere problemi di natura muscolare.

SERVE UN NINJA AL TOP – A tutto ciò si aggiunge la scarsa forma fin qui mostrata da Nainggolan. Non per colpe soltanto sue, beninteso: difficile trovare la giusta condizione quando in tre mesi si sono giocati soltanto 45 minuti, data la poca fiducia mostratagli da Antonio Conte, anche per un top player come lui. Il Ninja non è ancora riuscito a lasciare il segno nella sua terza esperienza in rossoblù, ma serve soltanto mettere allenamenti e partite nelle gambe: anche dal suo rilancio passa la rinascita del Cagliari, che si affida alle sue doti anche per riempire il buco in regia, come sottolineato la scorsa settimana dal patron Giulini rispondendo alle domande sul tema regista. Intanto il tempo corre e la sfida contro l'Atalanta si avvicina sempre più, con i nerazzurri di Gasperini che all'andata vinsero 5-2 al Gewiss Stadium, mettendo in luce le difficoltà difensive di Godin e compagni, apparsi più in palla domenica sera contro la Lazio. Ma è dal riscatto di centrocampo e attacco, capace di un solo gol in cinque partite, che passa il ritorno al fare punti e la risalita in classifica, che inizia a preoccupare sempre di più.