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Cagliari, Mendy: "Nazionale? Penso prima alla salvezza con il Cagliari"
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Il Cagliari cade a San Siro contro l’Inter, in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza è intervenuto l’attaccante Paul Mendy
Difficile analizzare il match, come giudichi il tuo esordio a San Siro?
“Sono molto contento dell’esordio qui a San Siro”.
Ti aspettavi un impatto cosi in prima squadra?
“Si me lo aspettavo questo impatto, lavoro e parlo tanto con il mister”.
Pensi alla Nazionale?
“Si, lavoro per essere convocato, prima la salvezza con il Cagliari poi la nazionale senegalese".
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