Cagliari-Napoli, Mina lo pizzica lì e Hojlund tuona: "Gli arbitri gli lasciano fare tutto..."

Non è l'unico difensore roccioso e "scorbutico" della Serie A, ma di certo Yerry Mina riesce ad entrare nella testa dei suoi diretti avversari. Infatti il difensore colombiano di 31 anni non ha fatto particolarmente amicizia con diversi protagonisti del campionato questa stagione, dalle parole volate a distanza ravvicinata con Alvaro Morata in Como-Cagliari fino ad entrare rudi e decise con altri centravanti. L'ultimo esempio è arrivato proprio nella partita contro il Napoli.

Infatti, Mina ha usato le cattive maniere per marcare Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, nel corso del match vinto dal Napoli di misura (1-0) in terra sarda - gol di McTominay al minuto 2 - ieri ha lamentato un contatto poco convenzionale subito dal centrale del Cagliari sul campo dell'Unipol Domus: una stretta ai capezzoli da parte del gigante colombiano.

Episodio contestato da Hojlund e sfuggito all'arbitro, così come al VAR, ma sui social diverse pagine legate ai colori del Napoli hanno riportato le prove del fatto, con tanto di fotogrammi postati. Sotto ad uno di questi post lo stesso ex Manchester United si è sfogato: "Yerry Mina non gioca a calcio", le prime parole eloquenti riprese da Sport Mediaset. "Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere". Un chiaro riferimento al direttore di gara Mariani, che ha seguito il match dal campo di Cagliari, e alla terna arbitrale rimasta a braccia conserte.