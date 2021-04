Cagliari, per Semplici a Udine un turnover ragionato

Dare continuità alla voglia e determinazione mostrate sabato sera contro il Parma. È quello che chiede Leonardo Semplici al suo Cagliari, che domani sera scende in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, nella seconda gara del trittico di sfide in una settimana. Il tecnico rossoblù come di consueto non ha voluto svelare le sue carte, lasciando spazio ai dubbi: ci saranno cambi rispetto a sabato sera? Probabilmente sì, ma come sempre senza rivoluzioni: “Con il Parma abbiamo dato tutto – ha detto Semplici – e abbiamo provato in questi giorni a recuperare il meglio possibile. Valuterò con lo staff, ci sarà qualche cambio ma saranno minimi, voglio dare qualche spazio a delle forze fresche perché l’Udinese è fondamentale e determinante per il nostro cammino”. Ma già alla vigilia di Cagliari-Parma non Semplici fece un riferimento numerico ben preciso per i titolari: 15. Nonostante 22 giocatori impiegati fin qui, il 3-5-2 impostato da Semplici non ha previsto chissà quali deroghe. Fin dalla sua prima gara l'ex tecnico della Spal ha proposto Cragno in porta (ora Vicario), difesa con Ceppitelli a destra, Godin al centro e Rugani a sinistra. A centrocampo Nandez e Lykogiannis sugli esterni, il trio Marin-Duncan-Nainggolan in mezzo e la coppia Joao Pedro-Pavoletti davanti. Questo è il Cagliari di Semplici, al netto di infortuni o squalifiche: se questo è l'undici di base, nel gruppo allargato (ma non troppo) di titolari rientrano ovviamente anche Zappa, Simeone e i difensori Klavan e Carboni, nuovo intoccabile nel reparto arretrato, anche alla luce dei ben noti problemi fisici di Ceppitelli.

PEREIRO SCALPITA – Il focus va spostato poi su Joao Pedro, capocannoniere di questo Cagliari con 13 gol ma a secco da ben 5 gare. Tanto che nelle ultime ore si parla tanto di una possibile panchina per il capitano, a vantaggio di quel Gaston Pereiro che con un gol e un assist ha deciso la sfida da dentro o fuori contro il Parma. "Joao è importante per noi, deve solo ritrovare il gol. Stiamo lavorando per metterlo in condizioni di tornare a segnare. Su eventuali cambi vedremo solo domani, ma va detto che il modulo conta solo sulla carta”. Tutto vero, ma l’ex Psv Eindhoven ha ribaltato la gara con il Parma, il suo nome è tornato prepotentemente di moda in vista di Udine, ma restano forti dubbi sulla sua collocazione tattica. Resta da vedere ora cosa deciderà Semplici: il 4-3 sul Parma ha certamente risvegliato l'adrenalina nel gruppo, ma bisognerà fare i conti con la fatica a livello atletico, specie a centrocampo, dove Nainggolan, Marin e Nandez hanno dato tutto sul piano della corsa. In panchina le alternative scalpitano, ma il tecnico rossoblù dovrà scegliere quale parte della coperta tirare, se dare respiro a qualcuno, puntando sulla voglia di fare di chi è rimasto fin qui un po' più in disparte o chiedere ai soliti noti l’ennesimo sforzo, sperando di riuscire subito a indirizzare la gara.