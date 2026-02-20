Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"

Archiviare il butto e inaspettato ko contro il Lecce che ha riaperto un discorso salvezza che sembrava (quasi) archiviato. In casa Cagliari la c'è la volontà di archiviare subito la sconfitta alla Domus Arena a partire già da domani, quando la squadra di Fabio Pisacane scenderà in campo ancora tra le mura amiche per affrontare la Lazio, gara in programma alle 20:45 e valida per la 26^ giornata di Serie A. A tal proposito, il tecnico napoletano quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa facendo anche un punto sulle condizioni fisiche dei suoi: "Non ci sono novità dall’infermeria, Folorunsho non ci sarà. Proprio per questo continuo a ribadire che dobbiamo restare uniti, compatti, tutti insieme, per superare questo momento che in Serie A può essere temporaneo ma che può anche continuare a crearci difficoltà. I ragazzi stanno dando tutto. Gli infortuni capitano a tutte le squadre. Voglio che chi scenda in campo si senta protagonista e non tappabuchi".

Mazzitelli non ha giocato dal primo minuto la scorsa gara. Come sta? E Mina?

"Mazzitelli aveva un fastidio al quadricipite e contro il Lecce ho evitato di inserto dal 1', per non rischiare come con Gaetano. Domani ci sarà e sarà dei nostri, anche più fresco. Può giocare sia come play che come mezzala. Mina sta bene e vorrei sottolinearvi che Mina si allena sempre, sta bene e non ha alcun problema. Mi auguro che da qui alla fine possa dare il suo contributo".

Vista l'ultima gara, in che posizione giocherà Mina?

"Mina ha giocato sia come centrale in una difesa a tre che come centrale a sinistra quando passiamo a quattro dietro. Lui è capace di giocare in qualsiasi ruolo, lo facevo anche io da giocatore".

Come sta Kiliçsoy e come vede il duello Palestra-Tavares?

"Kiliçsoy ha recuperato, non era al meglio la settimana scorsa ma penso che domani sarà al meglio per la sfida contro la Lazio. Sul duello Palestra-Tavares... Se ci dovesse, sarebbe un bel duello e mi auguro che Palestra possa vincere questo duello e sarà fondamentale il suo apporto".

